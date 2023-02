Nergens in de regio meer zonne-energie per inwoner dan in bosgemeente

Buggenhout telt op dit ogenblik maar liefst 2.190 zonnepaneleninstallaties op daken. Dat komt neer op een geïnstalleerd vermogen per inwoner van 917 Watt. Nergens in de regio is dat hoger dan in Buggenhout. Ter vergelijking: in Dendermonde is dat 723 Watt per inwoner, in Lebbeke 646 Watt en in Hamme 597 Watt.