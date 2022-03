Natuurpunt ’s Heerenbosch present op Plantenmarkt: “infostand en workshop met kinderen”

Grembergen Drie maanden oude zoontje moet zonder papa Koen (26) verder na noodlotti­ge valpartij met fiets: “Lukas zal elke dag horen hoe fantas­tisch zijn vader was”

Koen Pattyn (26) en Larissa De Plecker (26) uit Grembergen hadden alles om gelukkig te zijn. Een eigen huis, een pasgeboren zoontje van drie maanden oud, maar een noodlottige val besliste er anders over. Koen overleed eerder deze week, nadat hij in de nacht van 12 op 13 maart in Grembergen zwaar ten val kwam met zijn fiets op weg naar huis. Al die tijd lag hij in coma, maar deze week overleed de jonge papa aan zijn verwondingen. Zijn vriendin Larissa blijft achter met hun zoon Lukas. “Onze zoon is het enige wat mij nu nog kan troosten", vertelt Larissa aangeslagen

24 maart