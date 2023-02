Natuurliefhebbers bereiden paddentrek aan Damstraat voor

Natuurliefhebbers zullen dit weekend de handen uit de mouwen steken om de paddentrek in Opdorp voor te bereiden. Wie wil meehelpen, is welkom.

Het weer wordt stilaan warmer en dan komt ook de paddentrek dichterbij. In februari en maart ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en dan trekken ze op warme, vochtige avonden van hun overwinteringsplek terug naar een poel of vijver om zich daar voort te planten. De Damstraat in Opdorp is zo’n drukke oversteekplek.

Om te voorkomen dat de diertjes terwijl ze de straat oversteken plat gereden worden, zetten natuurliefhebbers schermen langs de wegkant en graven emmers in in de bermen. De padden vallen daar dan in voor ze de straat op kunnen. Elke avond gaan vrijwilligers op pad om de diertjes uit de emmers te halen en naar de overkant te brengen.

Aanstaande zaterdag 18 februari worden de schermen opgezet en de emmers ingegraven langs de Damstraat. De natuurliefhebbers starten om 9 uur en sluiten af om 12 uur. Iedereen die wil meehelpen, is welkom. De deelnemers verzamelen in de buurt van de voetbalvelden van De Rangers. Wie wil meedoen, brengt best een schop mee. De organisatoren zorgen voor draad en emmers, en warme soep als afsluiter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.