Nancy laat nieuwe collectie Nanil Fashion showen door eigen klanten: “Om de échte vrouw gelukkig te maken”

Twaalf jaar lang was Nancy drijvende kracht achter een eigen bedrijfje rond werkkledij in de industrie. Om dat uit te bouwen had ze na 23 jaar haar vaste job opgegeven. “Met veel passie ben ik er tegenaan gegaan, daarna kwam er een overname”, zegt ze. “Een jaar nam ik om weer op zoek te gaan naar mezelf. Voor WorkWear had ik altijd de harde tante in de ondernemerswereld moeten spelen en in mijn binnenste ben ik zo niet. Ik wilde weer iets doen waarin ik mezelf kon zijn: een lieve vrouw, die anderen zich goed wil laten voelen.”

Resultaat is Nanil Fashion. Meeus combineert de shop in bijberoep met haar vaste, administratieve job bij het Dendermondse stadsbestuur. “Ik ben gewoon bij mij thuis kledij beginnen verkopen”, zegt ze enthousiast. “Aanvankelijk deed ik dat met Ladies Avonden, geïnspireerd op de gekende Tupperware-bijeenkomsten. Maar ondertussen is mijn huis eigenlijk evengoed een boetiek. Klantjes lopen in en uit als kind aan huis.”

Volledig scherm Nancy tussen de klanten. "Zij lopen in en uit als kind aan huis. En zondag lopen ze ook de modeshow", zegt ze. © Geert De Rycke

Eén ding vindt Nancy het allerbelangrijkste: “Dat een perfect lijntje absoluut niet nodig is om je goed te voelen in kledij”, zegt ze. “Dat is waar Nanil Fashion om draait. Ik zie mezelf meer als goede vriendin of familie van klanten, dan als verkoopster. Ik vertel hen oprecht of ze met iets staan of iets anders beter past. Dat wordt gewaardeerd. En omdat ik er over waak dat iedereen weer buiten gaat met kledij die goed staat en waar ze zich goed in voelen, zorgt dat ervoor dat de vrouwen hun zelfvertrouwen een boost krijgt. Dat geeft me veel voldoening.”

Nany koos er bewust voor geen boetiek in een winkelstraat te openen, maar een shop in eigen huis te realiseren. “Voor de huiselijke, warme sfeer”, zegt ze. “Inspiratie daarvoor vond ik in de herinneringen aan mijn meter. Zij had jarenlang een schoenenwinkel in Opstal. Mensen kwamen binnen, kochten vooraan een paar schoenen en gingen dan achteraan een tas koffie drinken en wat babbelen. Zo is het bij Nanil Fashion ook.”

Kledij voor “échte vrouwen” en dus ook “echte vrouwen” als mannequins. Zo redeneert Nancy. Tijdens de modeshow die ze organiseert, presenteert een deel van haar eigen klanten daarom de nieuwe collectie. De modeshow vindt plaats op zondag 27 maart om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Beukenhof, Broekstraat in Opstal. Info: www.nanilfashion.be.