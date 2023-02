Na klachten over bankautomaten in centrum: tegen zomer aanpassingen voor meer privacy en veiligheid

Voetbal tweede nationale B Gunther Impens (FC Lebbeke) heeft plannen voor volgend seizoen klaar: “De nieuwe ploeg staat helemaal op papier”

FC Lebbeke neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen de U23 van Beerschot. Het duel is zeer belangrijk met het oog op het behoud in tweede nationale B. De Lebbekenaren staan op een veilige vijftiende plaats, maar de marge met de degradatieplaatsen is flinterdun. Beerschot staat na tweeëntwintig matchen op de laatste plaats.