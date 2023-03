Na drie jaar stilte weer carnavalsplezier in Opstal

Carnaval barst binnenkort opnieuw los in Opstal. Na drie jaar stilte door de coronacrisis, is het dit weekend weer zover.

“We zijn heel blij dat we weer carnaval kunnen en mogen vieren”, zegt Gio Van Damme van de Orde van de Jeinen. Hij heeft zich overigens al kandidaat gesteld voor Prins Carnaval in 2024. “Dan zijn we toe aan dertig jaar Orde van de Jeinen. Maar eerst is er dus het carnavalsfeest van 2023", zegt hij. “Het was niet evident dit evenement weer op gang te krijgen na corona, maar met de hulp van sponsors is het toch gelukt.”

De carnavalsstoet in Opstal vindt plaats op zondag 12 maart. Na de reclamestoet, die vertrekt om 13.45 uur aan de Terhoevenstraat, volgen maar liefst zestien carnavalsgroepen met hun wagens. Ook Chiroprins Timmo is van de partij. “Deze cavalcade hebben we met een beperkte groep vrijwilligers in elkaar gestoken en alle medewerkers verdienen daar een dikke pluim voor. Zo kunnen we weer een prachtige stoet voorschotelen.”

Het carnavalsfeest in Opstal start al op vrijdag 10 maart met een Pyjamabal in Hof ter Koppen. Op zaterdag 11 maart vindt ‘s avonds een kroegentocht plaats. En op zondag 12 maart is het dan tijd voor de stoet. Op maandag 13 maart gaan traditioneel in de namiddag, vanaf 13 uur, de Voil Jeanetten en Sjieke Boeremadammen nog uit.

De Orde van de Jeinen hoopt tegen volgend jaar op extra helpende handen. Iedereen die zich mee wil inzetten voor het carnaval in Opstal is welkom. Info: ordevandejeinen@telenet.be.

