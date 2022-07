Na 20 jaar eindelijk concrete oplossing tegen wateroverlast Vierhuizen: “Werken om water beter af te leiden starten in 2024"

BuggenhoutNa meer dan twintig jaar wateroverlast en overstromingen in de Vierhuizen in Buggenhout, is er eindelijk een concrete oplossing. Werken om het water weg te houden uit de straat starten in 2024.

Bewoners van de Vierhuizen in Buggenhout gaven de voorbije jaren al meermaals aan dat ze de wateroverlast in hun straat beu zijn. Bij elke hevige regen- of onweersbui is het zover: de straat loopt onder water. “Stinkend rioolwater komt dan onze huizen binnen en we zitten daarna nog een week in de stank. En met schade”, lieten ze het gemeentebestuur al weten. “Plezant is anders. En wat ons nog het meest frustreert, is de de uitzichtloze situatie van herhaalde overstromingen waar we in zitten. Bij elke aankondiging van een onweer slaat, na meer dan twintig jaar wateroverlast, de schrik ons om het hart. Er werden ons al meermaals plannen voorgehouden om de wateroverlast aan te pakken, maar wij stellen vast dat het alleen maar verslechtert.”

Veel tijd in beslag

Schepen van openbare werken en milieu Geert Hermans (CD&V) zegt het ongenoegen van de bewoners te begrijpen. “Het dossier kent inderdaad een lange voorgeschiedenis en nam veel tijd in beslag, onder andere omdat ook de Vlaamse MilieuMaatschapij VMM en Aquafin hun akkoord moesten geven”, zegt hij. “Aanvankelijk was gedacht om een ondergronds wachtbekken in het Klaverveld aan te brengen, maar dat stuitte op een njet zodat we op zoek moesten naar een andere oplossing. Toch pakten we de voorbije jaren wel al wat knelpunten aan: er kwamen twee wachtbekkens in de Langeweg en de Elzendreef, de rioleringswerken in de Krapstraat zijn gestart en de doorstroming voor water onder de spoorweg richting Brakeleer is verbeterd.”

Volledig scherm Het wachtbekken van de Elzendreef zal regenwater uit de Hanenstraat moeten opvangen zodat dit niet langer in de Vierhuizen terecht komt. © Geert De Rycke

Maar nu is er volgens de schepen een “concrete, structurele oplossing”. Die moet het water weghouden uit de Vierhuizen en afleiden naar de bestaande wachtbekkens die daarvoor voldoende capaciteit hebben. Het ontwerp is zo goed als klaar en eens ook een aanbestedingsdossier opgesteld, kan een aannemer aangeduid worden. Een eerste fase van het project zal in 2024 starten. Een tweede en derde fase zijn voorzien in 2025 en 2026.

Beter wegstromen

In eerste instantie zullen er rioleringswerken plaatsvinden in Brakeleer en zal ook het grachtenstelsel dat loodrecht op de Kamerstraat komt aangepakt worden. “Dat heeft één doel: het regenwater van de Vierhuizen en het Klaverveld beter doen wegstromen naar de gracht van Brakeleer”, zegt schepen Hermans.

Fase twee en drie omvatten werken in de Hanenstraat en de Bovendonkstraat tot de Kluisweg. “Bedoeling is het water van de Bovendonkstraat hiermee af te leiden naar het wachtbekken Langeweg, zodat het niet naar de Vierhuizen stroomt”, legt Hermans uit. “Het water van de Hanenstraat moet om dezelfde reden naar het wachtbekken Elzendreef. We zorgen er dus voor dat regenwater niet allemaal meer toekomt in de Vierhuizen en dat zal voorkomen dat er daar nog overstromingen zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.