N-VA wil gemeentelijke gezinsbelasting per gezinstype: “Belastingdruk voor alleenstaanden verlagen”

Rookontwik­ke­ling aan elektrici­teits­ca­bi­ne vlakbij spoorweg

In de Buisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde was er vrijdag even ongerustheid bij de buurtbewoners na rookontwikkeling aan een elektriciteitscabine. De brandweer en fluvius werden verwittigd, maar de situatie was snel onder controle.