N-VA vraagt aanstelling kinder- of jeugddichter

Het Waasland van ‘Thuis’-ac­teur Bart ‘Waldek’ Van Avermaet (61): “De Verbeke Foundation is een aanrader, zeker voor kinderen. Knotsgekke dingen zag ik daar al”

Al meer dan 20 jaar bereikt Bart Van Avermaet (61) met zijn personage Waldek Kosinski in soapserie Thuis dagelijks duizenden Vlaamse huiskamers. Maar waar kan je hem vinden als hij niet op de set van Thuis of op de planken staat voor een theatervoorstelling? Waar hij graag een terrasje doet, een hapje eet of cultuur opsnuift, vertelt hij graag zelf aan de hand van zijn zes favoriete adresjes in het Waasland.