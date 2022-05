Muziekacademie stapt mee in UiTPAS-verhaal

De Dienst Vrijetijd van Buggenhout lanceerden in juni vorig jaar de UiTPAS. Wie zich zo’n pasje aanschaft, kan door deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten sparen voor kortingen, een geschenkje of andere voordelen. Bovendien kunnen inwoners die het minder breed hebben met de UiTPAS genieten van grote kortingen bij activiteiten. Verschillende verenigingen stapten al mee in het verhaal en nu sluit ook de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Buggenhout aan. Dat wil zeggen dat wie zich hier inschrijft voor lessen, ook punten met de UiTPAS kan sparen. Er komt in de acdemie ook een verdeelpunt van de UiTPAS. Een UiTPAS kopen, kan voor 5 euro aan het onthaal van het gemeentehuis, in de bibliotheek en aan de vrijetijdsbalie in De Pit. Kinderen betalen 2 euro. Info: uitpas@buggenhout.be.