MOL pakt uit met nieuwe Lente op de Dries: Kunstige eekhoorns krijgen maand lang plaats tussen bloeiende narcissen

Buggenhout Bestuurder van bestelwa­gen rijdt geparkeerd voertuig in vernieling

In de Diepmeerstraat in Buggenhout is in de nacht van dinsdag op woensdag een ongeval gebeurd met een bestelwagen en een personenwagen. De chauffeur van de bestelwagen reed zonder te remmen in op een geparkeerd voertuig. Wat de oorzaak hiervan was, is niet meteen duidelijk.

9 maart