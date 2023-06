‘Mister Hugo’ was dol op tijgers in zijn tuin, zonen verkozen crimineel milieu van drugs en moord: “Gebeurde altijd wel iets in het huis”

‘Mister Hugo’ wist in 1992 in de spotlights te komen met zijn tijgers na een opvallende passage bij Jambers op VTM. Zijn zoons daarentegen hebben op een heel andere manier bekendheid verworven. Zo pleegden de speciale eenheden van de politie dinsdagavond nog een inval in de woning van ‘Mister Hugo’ nadat zoon Gunther V.R. een dreigement op Facebook postte. In tussentijd zit zijn broer Gino V.R. in de cel na een veroordeling in een moordzaak. Het portret van een ontspoorde familie.