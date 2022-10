Milanio wordt Squadra na grondige verbouwing: “Met authentieke mediterraanse oven nog lekkerder pizza’s serveren”

Opdorp N-VA vraagt extra horeca-uit­bouw voor Zaal Orangerie

Oppositiepartij N-VA stelde tijdens de jongste gemeenteraad in Buggenhout voor om extra horeca-materiaal te voorzien voor de Orangerie in Opdorp. Aanleiding is de gewijzigde horecasituatie in het dorp waardoor verenigingen voor eetfestijnen op zoek zijn naar alternatieven.

13 oktober