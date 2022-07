Middenstand Opdorp Leeft (MOL) vier dertigjarig bestaan: “Ongelooflijk wat we allemaal verwezenlijkt hebben vanuit een groep bevriende zelfstandigen”

Buggenhout Opdorp Kermis en Jaarmarkt wordt groter dan ooit: “Het enthousias­me is enorm”

Tien dagen lang feest op en rond de Dries in Opdorp. Voor de kermis en jaarmarkt slaan weer verschillende verenigingen de handen in elkaar, met steun van het gemeentebestuur. “Het zal een schitterende editie worden. Het enthousiasme is groter dan ooit”, zegt schepen Geert Mannaert (CD&V).

28 juni