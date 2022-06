Metaalbewerkingsbedrijf Gezel krijgt versterking van V-DV Metal

londerzeel VOC Malderen organi­seert eetfestijn én zoekt helpende handen voor dierenver­zor­ging zelf

Het VOC in Malderen in Londerzeel draait weer op volle toeren. Niet enkel omdat het broedseizoen weer volop aan de gang is, maar ook omdat ze nu de coronacrisis op zijn einde loopt weer kunnen focussen op het organiseren van evenementen en zo hun kas kunnen spijzen. Het eerste eetfestijn in twee jaar staat op 12 juni op het programma.

1 juni