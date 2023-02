Meeste GAS-boetes voor sluikstorten

In 2022 werden er 34 vaststellingen gedaan van sluikstorten. Dat was mogelijk door de inzet van mobiele bewakingscamera’s van afvalintercommunale Verko. Die worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen om overtreders te betrappen. Dat resulteerde ook in een toename van de vaststellingen en dus bijhorende GAS-boetes. Die leverden in totaal 1.852 euro op.