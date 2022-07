Meerdere inbraken in Opdorp, bewoner betrapt dief die nadien in zwembad valt maar kan vluchten

De feiten in de Hoogweg in Opdorp gebeurden dinsdagavond iets voor middernacht. Een man probeerde er via de tuin in te breken, maar omdat de bewoner op dat moment net thuis kwam van het ziekenhuis werd hij opgeschrikt en sloeg hij op de vlucht. Hij kwam hierbij ten val en kwam in het zwembad van de bewoners terecht. De man slaagde er in nog op de vlucht te slaan, maar was wel aan het manken en had volledig natte kleren. “Mijn man had enkele breuken en een klaplong waardoor hij niet achter de inbreker kon lopen om hem tegen te houden, daardoor kon hij ontkomen", vertelt de bewoonster. “Waar hij naartoe is gegaan is niet duidelijk, maar we hopen dat iemand hem misschien heeft opgemerkt.” Na de feiten werd de politie meteen verwittigd en ter plaatse de vaststellingen kwam doen.