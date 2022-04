Meer dan vijftig enthousiastelingen klaar voor “Oliver! De Musical”

BuggenhoutMeer dan vijftig acteurs, kinderen, dansers en figuranten zijn klaar voor “Oliver! De Musical”. Camerata Productions is hiermee toe aan de vierde musical in haar dertienjarig bestaan. “Van over heel Vlaanderen brengen we een cast naar Buggenhout om hier theater te maken”, klinkt het trots.

“Na de musicals Beauty and the Beast, A Christmas Carol en Peter Pan die Camerata Productions eerder al realiseerde, hebben we goed moeten zoeken naar een waardige opvolger”, zegt regisseur Stijn De Wolf. “We wilden het publiek opnieuw laten wegdromen bij een hartverwarmend verhaal. Het is uiteindelijk dat van Oliver Twist, naar het boek van Charles Dickens uit 1938 geworden. We hebben één doel: een glimlach op alle gezichten in het publiek toveren.”

Voor de productie brengt Camerata Productions talent en artiesten uit zowel het semiprofessionele als het professionele milieu samen. Zo nemen onder andere acteur Mark Tijsmans en Remi de Smet, gekend van K2 zoekt K3, meer dan vijftig andere acteurs, kinderen, dansers en figuranten op sleeptouw om een muzikaal spektakel tot een succes te maken. “Veel op de planken dus”, zegt De Wolf. “We hebben een aantal masascènes die zeker een meerwaarde geven aan de productie. En met zowel grappige als duistere scènes is alles in huis voor een meeslepend verhaal.”

(Lees verder onder de foto’s...)

Volledig scherm Onder andere acteur Mark Tijsmans en Remi de Smet, gekend van K2 zoekt K3, nemen meer dan vijftig andere acteurs, kinderen, dansers en figuranten op sleeptouw. © Geert De Rycke

Volledig scherm William De Winter (rechts) speelt de rol van Oliver, met onder andere Remi de Smet aan zijn zijde. © Geert De Rycke

Puzzel

In de Orangerie in Opdorp werd al een voorsmaakje gegeven van de musical, met enkele scènes. “De komende dagen beginnen de acteurs ook te oefenen in hun kostuums en komt het decor erbij”, zegt De Wolf. “Met nog twee weken voor de première begint de hele puzzel in elkaar te vallen. We beloven een niet te missen voorstelling voor de hele familie met overweldigende muziek, prachtige kostuums, een uniek decor en speciale effecten”, zegt De Wolf.

Volledig scherm "We beloven een niet te missen voorstelling voor de hele familie met overweldigende muziek, prachtige kostuums en een uniek decor", zegt regisseur Stijn De Wolf. © Geert De Rycke

Magie

Het moet wel gezegd dat de voorbereidingen de voorbije twee jaar niet evident waren. “Daar zat corona natuurlijk voor iets tussen”, klinkt het. “Dan mochten we weer wel repeteren, dan weer niet. Dan was social distancing nodig, dan weer was de vraag of we elkaar bij het oefenen mochten aanraken of niet. Om nog maar te zwijgen van repetitieschema’s die met regelmaat van de klok overhoop gehaald werden omdat iemand in quarantaine zat. Gelukkig was er wel één constante: het enthousiasme waarmee de hele ploeg deze intense periode beleefde. Dat is magie.”

Camerata Productions plant tien voorstelling, voor meer dan vierduizend toeschouwers in totaal. Er zijn ook drie schoolvoorstellingen en liefhebbers krijgen de kans voor een rondleiding achter de schermen, in samenwerking met de Dienst Vrije Tijd van Buggenhout. De première van Oliver! De Musical vindt plaats op zondag 17 april. Voorstellingen voor het grote publiek zijn er op donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april. Liefhebbers zijn welkom in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Info en reservatie: www.musical-oliver.be.

Volledig scherm 20220402-Opdrorp-© Foto Geert De Rycke Oliver -11 uur: persmoment musical Oliver, met mogelijkheid tot foto’s van acteurs in kostuum en zo. Orangerie, Vekenstraat in Opdorp © Geert De Rycke