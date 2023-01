Meer bos voor Buggenhout in 2023

Opstal/Buggenhout Andere wending voor nieuwe buiten­school­se kinderop­vang Opstal: piste jeugdhuis Kiekeboe wijkt voor Boeken­schuur

Er is een nieuwe wending in het dossier voor een nieuwe buitenschoolse kinderopvang (IBO) in Opstal. De piste voor een nieuwbouw op de site van het vroegere jeudhuis Kiekeboe aan de Broekstraat is opgeborgen. Schepen Nadine Sertyn (CD&V) denkt nu aan de bibliotheek van Opstal als alternatief.

4 januari