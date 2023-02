Mathis behaalt brons tijdens Belgisch kampioenschap judo

Mathis Van Ransbeke had eerder al een bronzen medaille gehaald tijdens het Vlaams Kampioenschap. Hij kampte toen in de U21, in de categorie -90 kg. Daardoor wist hij zich te plaatsen voor het Belgisch Kampioenschap. En ook daar veroverde hij het brons. Bij Judoclub Ippon zijn ze bijzonder fier. “Het is altijd een prestatie om op een BK een medaille te pakken”, zegt coach Jochen Joos. “Voor Mathis is dit absoluut verdiend. Hij zet zich immers enorm in. De jongen traint verschillende keren per week op verschillende locaties. Enkele weken geleden slaagde hij nog voor zijn examen zwarte gordel. Dat maakte de voorbereiding voor het BK niet ideaal, maar hij slaagde er toch in een medaille te behalen. Wat een topjaar dus.”