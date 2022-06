Lucienne en Joseph klinken op gouden jubileum

Lucienne en Joseph stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. “We leerden elkaar kennen tijdens een uitstap van de avondschool van Buggenhout, een reis naar Londen”, vertellen de twee. “Bleek dat we op amper vijfhonderd meter van elkaar woonden, in het Weiveld en de Hanenstraat. Maar we hadden elkaar voordien nog nooit ontmoet. Tijdens die uitstap sloeg de vonk over en we werden een stel.”