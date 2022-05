Longarius Waltus wint publieksprijs tijdens Lokale Helden

Opwijk Primeur in Vlaanderen: De Leertrom­mel bouwt met hennepblok­ken

Vanaf volgend jaar zullen de kleuters van vrije basisschool De Leertrommel in Opwijk les krijgen in een gebouw dat opgetrokken is uit hennepblokken. Het is voor ‘t eerst in Vlaanderen dat een school voor deze materie kiest. Het gebruik ervan zou vooral ecologisch een groot voordeel hebben wegens een negatieve CO2-voetafdruk.

