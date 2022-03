Lions steunt vzw Avalon: gezellige ontvangst- en zitruime is resultaat

In het vroegere klooster aan de Broekstraat in Opstal vangt de vzw Avalon al verschillende jaren personen met een zware motorische beperking op. “We vonden dat het hier best nog wat huiselijker en gezelliger mocht”, zegt directeur Chilla Keppens. “Maar omdat we het zelf moeten rooien met beperkte financiële middelen, vroegen we de Lions Dendermonde om hulp. Zij waren bereid te investeren in het project, met opbrengst die ze halen uit intiatieven voor het goede doel.”