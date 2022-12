Linda en François vieren gouden jubileum: “Op huwelijksreis met tent naar Spanje”

François werd indertijd geboren in Buggenhout, Linda in Opwijk. Maar in dancing Eldorado, toen “the place to be” in Opstal, kruisten in 1970 hun wegen. François was er DJ en toen Linda de zaak bezocht ging ze plots wel heel vaak liedjes aanvragen. “De vonk sloeg over en in 1972 trouwden we”, vertellen de twee. “We bouwden een thuis in de Kalkenstraat. En voor onze huwelijksreis trokken we met de tent naar Torremolinos in Spanje.”