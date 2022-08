LEVENSVERHAAL. Jan Van Thienen (66), de troubadour van den Opstal: “Het zal nu maar stil zijn in Buggenhout...”

Buggenhout/OpstalDe buren van de Ravenstraat in Opstal zullen het voortaan zonder trompetgeschal moeten stellen. Jan Van Thienen, muzikant in hart en nieren en door velen graag gezien én beluisterd, is overleden. Groot verdriet bij velen in Opstal en bij uitbreiding heel Buggenhout, want Van Thienen was een bezige bij met een groot muzikaal hart. “De troubadour van Opstal maakte iedereen blij.”