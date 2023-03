Leerlingen Sivibu ruimen zwerfvuil op

Gewezen onderzoeks­rech­ter spit dossier verdwij­ning Zuster Gaby uit: “Waarom werd er nooit iets gedaan met die cruciale getuigenis?”

Een kroongetuige met een cruciale verklaring over de verdwijning van Zuster Gaby zit al decennia in het dossier, maar er is nooit iets mee gebeurd. Tot die vaststelling komt gewezen onderzoeksrechter Walter De Smedt, met Dendermondse roots. Hij kreeg het duizend pagina’s dikke gerechtelijke dossier in handen en spitte het helemaal uit. En haalt het bewuste proces-verbaal boven als ‘voornaamste stuk in het dossier’. Hieronder meer.