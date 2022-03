Leerlingen en leerkrachten Muziekacademie zamelen geld in voor oorlogsslachtoffers Oekraïne

Dat de Buggenhoutse muziekacademie haar hart toont voor Oekraïne is volgens directeur Hans Scholliers maar niet meer dan normaal. “De oorlog in dat land grijpt ook ons aan”, zegt hij. “De vluchtelingen kunnen alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen. Daarom wilden ook wij iets doen. En hoe kan dat beter dan door onze leerlingen al hun creatief talent te laten tonen.”

Resultaat was een goed gevulde benefietnamiddag waar voor bezoekers die een duit in het zakje wilden doen, vanalles te beleven was. Zo hadden kinderen en jongeren een rommelmarkte opgezet, waar muzikanten voor extra sfeer zorgden. Er waren ook flesjes water en zakjes snoep te koop, allemaal voorzien van leuke tekstjes bedacht door leerlingen. En wie langs de WoordBabbelJukeBox passeerde, kon zichzelf van een klein optreden verzekeren met leerlingen die gedichten, proza en theaterscènes brachten in ruil voor een donatie. Voorts werden bezoekers verrast met circusacts en dans.