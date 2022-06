Leerlingen De Pupil zetten juf Vera in de bloemetjes: “Verrassingsfeest voor haar pensioen”

Het is een indrukwekkende carrière die Vera Mertens (60) kan voorleggen. Ze doorliep eerst zelf als kind alle kleuter- en lagere klassen in de gemeenteschool van Opdorp om er vervolgens, na haar studies aan de normaalschool, ook zelf les te beginnen geven. “In 1981 startte ik er als juf van het tweede leerjaar”, zegt ze. “Ik heb in die beginjaren zelfs tijdens een vervangingsopdracht in het zesde leejaar nog even les gegeven aan mijn eigen jongste broer. We waren thuis met acht kinderen. Ondertussen heb ik kinderen in de klas waarvan ik indertijd ook van de ouders ooit juf was. Er zijn heel wat Opdorpse kinderen in al die jaren de revue gepasseerd.”