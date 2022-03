Leerlingen basisschool Vierhuizen bouwen eigen kar in kader STEM-project

Jaarthema van basisschool Vierhuizen dit schooljaar is “STEM”. Dat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. “De kinderen gaan per klas creatief aan de slag met technologie om zelf iets uit te werken”, zegt directeur Nikie Van der Straeten. In de eerste maand van het schooljaar kregen we bezoek van een professor die onderzoeksvragen aan de kinderen heeft voorgelegd. Zo moesten de kinderen uit het derde leerjaar uitzoeken hoe je een zwaar voorwerp kan verplaatsen met zo weinig mogelijk kracht. Ze bedachten een kar en bouwden die ook zelf uit. Ze konden daarvoor rekenen op de hulp van een aantal medewerkers van De Kinder Hardware, die samen met hen een kar en een hijssysteem met katrollen ontwierpen.”