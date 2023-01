Landmijn gevonden op veld van boer, politie stelt perimeter in

Dendermonde Wordt er toch nog eens gezocht naar verdwenen zuster Gaby? Speurders bekijken verder onderzoek op site waar non mogelijk begraven werd

Zal er toch nog eens gezocht worden naar de verdwenen zuster Gaby in Dendermonde? Er zou alvast een overleg komen met het Parket Generaal in Gent om te bekijken of verder onderzoek mogelijk en opportuun is op de OCMW-site van het Sociaal Huis, naast Bastion IX. Een getuige die twee Dendermondse oud-speurders konden opsporen, duidt deze locatie aan als de plek waar de verdwenen non begraven zou zijn.

25 januari