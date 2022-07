Landelijke Gilde nodigt uit op Dorpsfeest

Buggenhout Meerdere inbraken in Opdorp, bewoner betrapt dief die nadien in zwembad valt maar kan vluchten

In Opdorp zijn dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag enkele inbraken gepleegd in woningen. Dit was onder meer het geval in de Veldstraat. In de Hoogweg werd een inbreker op heterdaad betrapt, hij vluchtte hierbij weg en viel in het zwembad van de bewoners, maar kon toch nog ontkomen.

6 juli