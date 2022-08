Laatste zomerse donderdag met The Gate

Grembergen Kleinzand en Sint-Margriet­straat opnieuw onder water gelopen ondanks belofte dat het na werken aan Zeelsebaan zou stoppen

In Grembergen in het Kleinzand en de Sint-Margrietstraat was er vandaag opnieuw sprake van wateroverlast en stonden beide straten weer onder water. Dit zou niet meer mogen gebeuren door de werken aan de Zeelsebaan die zijn uitgevoerd, maar niets is minder waar.

