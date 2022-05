Kunstwerk Wieg krijgt vaste stek op Dries dankzij schenking kunstenaar

OpdorpHet kunstwerk Wieg van kunstenaar Adelin Schets krijgt een vaste plek op de Dries in Opdorp. Het maakte in de zomer van 2021 deel uit van de openluchtexpo Choase en wordt nu geschonken aan de gemeente.

De vzw Middelpunt nodigde in de zomer van 2021 verschillende kunstenaars uit om met beeldhouwkunst deel te nemen aan haar tweejaarlijkse openlucht tentoonstelling op de Dries in Opdorp. Ook kunstenaar Adelin Schets zorgde voor een werk, namelijk “Wieg”. Het werk van vier meter hoog is gemaakt uit recyclagemateriaal. Het telt 55 oud zaagbladen die aan elkaar gelast zijn, dat schommelt in de wind in een grote kader.

“Het staat symbool voor het drukke leven en contrastreert zo mooi in de rustige plek die de Dries is”, zegt de kunstenaar. Die vond dat het werk in Opdorp zo mooi stond, dat hij bereid was het werk te schenken. “Ik nam al een paar keer deel aan een expo van vzw Middelpunt en de Dries kan me sindsdien zeker bekoren”, zegt Schets.

Het werk kreeg een plaats vlakbij de kerk van Opdorp, aan de Middendreef. De officiële inhuldiging vond plaats in bijzijn van de vzw Middelpunt, vertegenwoordiging van het schepencollege en de kunstenaar. De vzw middelpunt neemt het peterschap van het kunstwerk op zich. “Het is bijzonder mooi dat met deze schenking iedereen in de gemeente van dit werk kan blijven genieten”, zegt schepen van cultuur Mieke van Malderen (CD&V).

Volledig scherm kunstenaar Adelin Schets bij zijn werk Wieg. © Geert De Rycke