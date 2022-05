Kris Van den Bossche toont kunst tijdens Atelier in Beeld

OpdorpKunstenares Kris Van den Bossche uit Opdorp neemt deel aan Atelier in Beeld. Tijdens dit evenement zetten tal van kunstenaars over heel Vlaanderen de deuren van hun werkplaats open voor het grote publiek. Van den Bossche toont haar etsen.

Atelier in Beeld is het open atelierweekend voor beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel, dat jaarlijks plaatsvindt in mei. Het is een ideaal moment voor artiesten om werk te tonen of voor geïnteresseerden om ateliers te ontdekken.

Ook in deze regio nemen creatievelingen deel. Kris Van den Bossche is één van hen. “Bezoekers kunnen bij mij mijn etsen ontdekken”, zegt ze. “Door de grote keuze in materialen en technieken is etsen een opmerkelijk veelzijdige en expressieve vorm van de grafische kunsten. Doorgaans werk ik met veel kleur. Iedereen kan het dit weekend komen ontdekken. Er zijn ook foto’s en schilderijen van mezelf te bekijken.”

Het atelier van Kris Van den Bossche bevindt zich aan de Houtenmolenstraat 14 in Opdorp. Bezoekers zijn welkom op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei, telkens van 10 tot 18 uur. In de tuin is er gelegenheid om iets te drinken. Info: info@krisvdb.be of https://atelierinbeeld.be.