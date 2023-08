Krachtbalclub ‘t Klaverken viert feest met veertigste dorpstornooi: “Recordaantal deelnemers”

Staatsse­cre­ta­ris Nicole De Moor bezoekt dienst Vreemdelin­gen in Ros Beiaard­stad

Federaal staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole De Moor bracht dinsdag een bezoek aan Dendermonde. Ze ging er in gesprek met ambtenaren van de dienst Vreemdelingen in het administratief centrum. Het bezoek kaderde in nieuwe afspraken die opgesteld zijn over het bijhouden van inreisverboden van vreemdelingen.