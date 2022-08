Koninlijke titel voor Biljartclub Opdorp Hoger Op

“Opzoekingswerk bij Heemkring Ter Palen van Buggenhout leerde ons dat onze biljartvereniging al bestaat sinds 1965", zegt voorzitter Gunter Dierickx. “Dat is niet niets en ondertussen draait de club nog altijd goed. Daarom beslisten we om een aanvraag in te dienen voor de titel ‘Koninklijk’, weggelegd voor verenigingen vanaf het moment dat ze vijftig jaar bestaan. We kregen ondertussen van het Paleis de bevestiging dat we de titel krijgen en daar zijn we heel trots op.”