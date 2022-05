Kleine Kermis in juni krijgt ook prikkelarme dag

Appels Tweede leven voor Vredekapel door restaura­tie: Emiel en Ma­rie-Jeanne blijven na 47 jaar nog altijd instaan voor onderhoud

De Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Vrede-kapel in de Stuifstraat in Appels blinkt weer als vroeger. Een grondige restauratie heeft het kapelletje een nieuw leven gegeven. En dat zagen Emiel Vermeir (84) en Marie-Jeanne Van den Abbeele (79) graag gebeuren. Al 47 jaar onderhouden zij de kapel en ze zijn nog lang niet van plan daarmee op te houden. “Tot zo lang we kunnen!”, verzekeren ze.

2 mei