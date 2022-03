Klaprozen en ballonnen in geel en blauw: leerlingen De Pupil staan stil bij oorlog Oekraïne en horen getuigenis Charles Stommels

Lebbeke Lichte bestelwa­gen rijdt tegen geparkeer­de Tesla aan

In de Lindelaan in Lebbeke is in de nacht van maandag op dinsdag een kleine aanrijding gebeurd tussen een lichte bestelwagen en een Tesla. De bestelwagen reed om een nog onduidelijke reden tegen het geparkeerde voertuig aan waardoor beide voertuigen schade opliepen. De recherche van de politie onderzoekt het ongeval, maar de politie kan op dit moment nog niet vertellen waarom.

22 maart