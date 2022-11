Kink in de kabel voor aanleg padelterreinen op sportsite De Pit: provincie weigert vergunning door “onzorgvuldige geluidsstudie”

Belsele/Buggenhout Bierweb­shop Poseidon Beers verhuist magazijn naar Belsele: “Leveren na twee jaar al bieren in een 20-tal landen”

Bierwebshop Poseidon Beers uit Buggenhout is verhuisd naar een nieuw en groter magazijn in Belseledorp in Belsele. De online bierhandel won dit jaar een zilveren medaille op de Beer Awards, en zag haar klantenbestand exponentieel groeien.

