Kinderopvang Mallejan krijgt een erkenning

De buitenschoolse kinderopvang IBO Mallejan bevindt zich in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Het initiatief werkt samen met VDAB Compaan. Deze sociale onderneming helpt werkzoekenden, die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben in hun zoektocht naar werk, om te (re-)integreren op de arbeidsmarkt. De samenwerking levert IBO Mallejan de erkenning “inclusieve onderneming” op. “Hiermee zetten we ons als gemeente in om werkervaring aan te bieden aan werkzoekenden”, zegt schepen van Sociale Zaken Nadine Sertijn (CD&V). “Met de samenwerking zetten we ons ook in om ‘ongelijkheid te verminderen’.”