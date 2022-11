Kinderen Vrije Basisschool lezen voor bij kleuters

Mechelen/Buggenhout Motards schenken iets meer dan 2.000 euro aan Prinses Harte

Harley-Davidsonclub ‘Screw It, Let’s Ride With Friends’ overhandigde zaterdag een cheque aan de Mechelse vzw Prinses Harte. Eind augustus organiseerde de club in Opdorp (Burggenhout) een motortreffen, waarvan opbrengst van het evenement richting Prinses Harte gaat. Het gaat om een bedrag van 2.058,58 euro. De vzw deelt in ziekenhuizen verwenpakketten uit aan kinderen met kanker.

20 november