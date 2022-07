Kerkhoven worden kindvriendelijker

Sint-Niklaas/Dendermonde/Lokeren/Hamme/Verrebroek Van een kinderfes­ti­val tot sprong in het water: onze tips voor dit weekend in Waas en Dender

Vakantie in eigen land? Het kan deze zomer zeker en vast zonder één dag te vervelen. Met deze vijf tips voor komend weekend geven we alvast wat inspiratie. Muziek, avontuur, rust én kinderpret: het Waasland en de Denderstreek hebben het allemaal in de aanbieding.

7 juli