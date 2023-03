Keisdruppers steunen goede doelen met opbrengst van Zomerdries

Geen mondmasker­plicht meer in AZ Sint-Blasius, maar er zijn wel paar uitzonde­rin­gen

Nu de mondmaskerplicht in zorginstellingen door de overheid is afgeschaft, moeten ze ook in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde niet meer gedragen worden. Toch zijn er wel voor een aantal afdelingen uitzonderingen.