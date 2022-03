Karina richt SheCan voor vrouwelijke ondernemers op: “Tijd om eigen ervaringen door te geven”

Karina Van Huynegem komt ondertussen beslagen op het ijs als het op ondernemen aankomt. Samen met haar man Yves runt ze het transportbedrijf YMTrans uit Buggenhout. “Terwijl ik eigenlijk uit de zorg kom, ik werkte in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendemronde voor ik de overstap maakte”, zegt ze. “Toen we in 2016 de beslissing namen om het transportbedrijf uit te breiden en met meer vrachtwagens te beginnen rijden, schoolde ik me om, onder andere op vlak van management. Het was een hele nieuwe wereld die openging. En één ding heb ik ondertussen goed geleerd: wie wil ondernemen, moet van veel markten thuis zijn. En het is niet altijd rozengeur en maneschijn.”