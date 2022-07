Jongeren houden inzamelactie voor slachtoffers oorlog Oekraïne

Dendermonde Bloempot op vijfde verdieping vat vuur, apparte­ments­ge­bouw geëvacu­eerd

Op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw aan het Krijgshof in Dendermonde is zatermiddag een brand ontstaan op een terras van het appartement. Hierdoor werd het hele appartement kort even geëvacueerd, maar de brandweer had de situatie snel onder controle.

2 juli