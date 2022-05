Jirka Teugels viert eerste verjaardag van haar frituur Bar-O-Frit

BuggenhoutFeest in frituur Bar-o-Frit in de Kerkstraat in Buggenhout. Jirka Teugels viert er de eerste verjaardag van haar frituur. En dat doet ze met een bijzondere actie: Klanten kunnen hun gewicht in frietjes winnen.