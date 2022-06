Jef en Leen vieren vijftig jaar getrouwd

BuggenhoutJef Van Langenhove (75) en Leen Huylebroeck kregen in het Buggenhoutse gemeentehuis een ontvangst aangeboden naar aanleiding van hun gouden jubileum. Ze stapten precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje.

“We leerden elkaar kennen tijdens onze studententijd”, vertelt Jef. “Ik was afkomstig uit Lebbeke, Leen van Moerzeke. Maar we studeerden dus beiden in Gent en werden daar verliefd op elkaar. Na mijn legerdienst zijn we getrouwd en kwamen we in Buggenhout wonen, op wandelafstand van de BLO-school waar Leen als logopediste aan het werk was gegaan.”

Jef werkte bij de personeelsdienst van Bell Telephone in Antwerpen en later als HR-manager in de vestigingen in Geel en Gent van het bedrijf. Een nieuwbouwproject aan de rand van Buggenhout Bos, het Lentepark, klonk de twee als een droom in de oren en eens die wijk klaar verhuisden ze naar daar.

Het echtpaar kreeg drie kinderen en ondertussen zijn er ook vier kleinkinderen. In de vrije tijd speelden Jef en Leen tennis bij tennisclub Henneput. Maar Jef is vooral goed gekend in Buggenhout door zijn inzet voor voetbalclub Sparta Buggenhout. Jef zingt nu nog in het Gregoriuskoor, terwijl Leen regelmatig de groene vingers bovenhaalt. “We hopen de komende jaren nog veel van elkaar te genieten, maar ook van contact met de buren, lekker eten en reizen naar zonnige bestemmingen”, klinkt het. “Als happy family kunnen we het zeker nog een hele tijd volhouden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.