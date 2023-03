“In plaats van een babybedje hadden wij een doodskistje”: mama Joyce van stilgeboren Faye getuigt op mooiste koesterplaats van België

“Mijn bevalling van twaalf uur was één langgerekt afscheid. Toen ik Faye moest loslaten, brak mijn hart in ontelbare stukjes”. Joyce De Leeuw (36) uit Buggenhout is een van de meer dan duizend ouders die jaarlijks een stilgeboren kindje verliezen. Het plekje waar ze gaat rouwen, op de begraafplaats van Opdorp, is zonet uitgeroepen tot mooiste koesterplaats van België. “Een plaatsje waar sterrenouders met hun verdriet terecht kunnen, is van onschatbare waarde.”