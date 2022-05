In één klap zestien extra gemachtigde opzichters

Lebbeke BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Lebbeke zijn polyvalen­te fuif- en sportzaal? Hoe ver staat de komst van een nieuw rusthuis? En wordt de kerk van Heizijde afgebroken?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die begin deze legislatuur werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Lebbeke, een gemeente die een nieuw rusthuis wil, een polyvalente zaal voor jeugd, cultuur en sport en de kerk van Heizijde wil transformeren naar park.

29 april