IN BEELD. Na kortste editie ooit, nu weer tijd voor volwaardige Lente op de Dries: 180 eekhoorns tussen bloeiende narcissen

Dendermonde Vandalen steken papier in brand in nis onder spoorweg­brug

Aan de Kalendijk in Dendermonde heeft de brandweer woensdagavond een brandje geblust onder de spoorwegbrug. Enkele vandalen hadden er een hoop afval en papier in brand gestoken onder een nis aan de brug. De brand was snel geblust en richtte geen schade aan. Het is al de tweede keer op korte tijd dat de brandweer daar moet tussenkomen.

10 maart